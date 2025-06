Pm Milano, processate La Russa jr e amico per revenge porn

agenzia

Su tranche presunti abusi decide gip dopo istanza archiviazione

MILANO, 03 GIU – L’aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l’amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn, ossia per due episodi distinti di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” aggravata, in un filone dell’inchiesta nata dopo la denuncia di una 22enne, nel 2023, per violenza sessuale. Tranche, quella sui presunti abusi, per la quale, invece, i pm lo scorso aprile hanno chiesto l’archiviazione. Istanza a cui si è opposta la giovane davanti al gip, che ha fissato udienza per il 25 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA