Pm Milano valutano appello sulla vicenda del Pirellino

agenzia

Sul mancato riconoscimento del gip dell'induzione indebita

MILANO, 04 AGO – La Procura di Milano sta valutando se presentare appello nel confronti di una parte dell’ordinanza con cui il gip Mattia Fiorentini, giovedì scorso, ha disposto 6 arresti, uno in carcere e 5 ai domiciliari, nell’indagine sull’urbanistica. I temi su cui i pm stanno ragionando sono il mancato riconoscimento dell’ induzione indebita per la vicenda del Pirellino, reato che contestano anche al sindaco, Giuseppe Sala, e di alcuni episodi di corruzione in capo a Giuseppe Marinoni, allora vertice della Commissione paesaggio ai domiciliari. Tra i destinatari della stessa misura ci sono l’ex assessore Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella.

