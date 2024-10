Pm, per Ferragni ingiusto profitto di 2 milioni e 200 mila

agenzia

Per i casi del Pandoro e delle uova di Pasqua

MILANO, 04 OTT – Per la Procura di Milano l’ingiusto profitto contestato a Chiara Ferragni sarebbe di poco più 2 milioni e 200 mila euro. Lo si legge nell’avviso di chiusura delle indagini per la influencer e per altre tre persone per i casi del pandoro ‘Pink Christmas’ e delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi. L’accusa è truffa aggravata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA