Pnrr: al via restauri fontane Piazza Navona e ponte Sant’Angelo

Cantieri anche per vasche San Giovanni, Bocca Verità e Esquilino

ROMA, 28 MAG – Avviati nuovi cantieri di restauro del patrimonio storico-artistico della Capitale curati dalla Sovrintendenza Capitolina all’interno del programma di interventi Caput Mundi, che si aggiungono ai primi due aperti il mese scorso sulle fontane di Piazza Farnese e Piazza della Rotonda. Lo rende noto il Campidoglio. I lavori interesseranno le tre fontane di Piazza Navona, le statue di ponte Sant’Angelo, la fontana dei Tritoni a Piazza Bocca della Verità, la fontana di piazza S. Giovanni in Laterano e la fontana di piazza Santa Maria Maggiore, luoghi simbolo della città e di grande rilevanza per i percorsi giubilari. I monumenti saranno sottoposti a interventi di restauro, conservazione e valorizzazione, sotto la direzione tecnica della Sovrintendenza, per un importo totale di quasi 3 milioni di euro. Per le fontane di Piazza Navona – fontana del Moro, fontana dei Quattro Fiumi, fontana del Nettuno – i lavori coinvolgeranno le superfici lapidee, l’interno delle vasche, la pavimentazione dell’area di rispetto, le recinzioni in metallo, consentendo di ripristinare la piena leggibilità dei monumenti. Il restauro delle statue Ponte Sant’Angelo prevede interventi di disinfezione di tutte le superfici, la rimozione di depositi e incrostazioni, la sostituzione delle stuccature non idonee, la verifica degli assemblaggi e l’eventuale riassemblaggio di frammenti. La fontana dei Tritoni a Piazza Bocca della Verità sarà sottoposta al restauro delle superfici lapidee e in stucco, l’impermeabilizzazione delle vasche e il consolidamento dei massetti. Saranno inoltre revisionati l’impianto idrico e l’illuminazione artistica per esaltare gli elementi architettonici e scultorei. Infine, per la fontana di piazza San Giovanni in Laterano e quella di piazza Santa Maria Maggiore, sono previsti diversi interventi come la pulitura delle superficie lapidee, la disinfezione e il diserbo, il risanamento o la sostituzione degli elementi metallici, il ripristino della funzionalità degli impianti tecnologici e il risanamento dell’impermeabilizzazione delle vasche. La tempistica d’attuazione degli interventi rientra nella prima milestone del programma Caput Mundi prevista per dicembre 2024.

