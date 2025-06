Polizia apre inchiesta su mancati controlli caso Villa Pamphili

agenzia

Lo scrive il Corriere. Possibili negligenze in 3 occasioni

ROMA, 19 GIU – Una inchiesta interna, disposta dal capo della Polizia Vittorio Pisani, dovrà fare luce su possibili negligenze degli agenti che in tre occasioni avrebbero omesso di identificare la coppia del giallo di Villa Pamphili. Lo scrive il Corriere della Sera. La prima occasione si era verificata il 20 maggio. Si farà chiarezza sulla mancata identificazione della coppia – la giovane donna trovata morta a Villa Pamphili, dove è stata trovata senza vita anche la sua piccola bimba, e il suo compagno sedicente Ford o Kaufman, tuttora senza certa identità – che era stata fermata a Via Giulia perchè l’uomo era ubriaco e strattonava la donna con in braccio la piccola in un caso da Codice rosso, sottolinea il Corriere. Altro mancato controllo sarebbe avvenuto sempre nella stessa giornata, a poche ore di distanza. L’ultima mancata occasione di identificare l’uomo e salvare almeno la bimba, sarebbe avvenuta il 5 giugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA