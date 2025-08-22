Polizia arresta banda di furti con ‘jammer’ in aree servizio

agenzia

Sono quattro componenti, bloccati in A4

UDINE, 22 AGO – La Polizia di Udine ha arrestato quattro cittadini georgiani, di età compresa fra i 38 ed i 47 anni, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso, a danno di un viaggiatore in sosta nell’area di servizio della A4, “Arino Ovest”, in provincia di Venezia. Gli agenti erano da ore sulle tracce dei quattro uomini che, a bordo di un’auto a noleggio, percorrevano la A23 da nord a sud, e poi la A4 in direzione Venezia, transitando e sostando, in modo sospetto, in ogni area di servizio. Dopo aver tentato di forzare alcune auto in sosta a “Gonars Nord” e “Calstorta Nord”, i quattro si sono fermati ad “Arino Ovest” e qui, utilizzando un disturbatore di frequenze “Jammer”, dalle innocue apparenze di un hard disk portatile, hanno impedito la chiusura centralizzata di un’auto condotta da turisti francesi, nel frattempo entrati nell’autogrill: dopo aver rovistato tra i bagagli, indisturbati, per una decina di minuti, non hanno trovato cose di valore. Poco dopo, nello stesso parcheggio, uno dei ladri, accortosi di un’ auto in sosta coi finestrini abbassati, all’interno della quale stava dormendo un uomo, ha aperto il vano portaoggetti e sottratto un portafoglio con all’interno 800 euro in contanti. A quel punto i poliziotti hanno bloccato i quattro e li hanno condotti in Questura con l’ausilio degli agenti della Polizia Stradale di Venezia. La banda è stata trovata in possesso ingiustificato di denaro contante (1.815 euro, 100 dollari americani e 1.450 franchi svizzeri), due borsette di valore, 6 bracciali in oro e argento, 5 anelli, una catenina e due paia d’orecchini tutti in oro e due orologi di valore, tutti beni (per un valore di circa 20mila euro) posti sotto sequestro insieme allo “Jammer”. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per alcune violazioni del Codice della Strada e i mancati pagamenti dei pedaggi.

