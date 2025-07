Polizia di Milano arresta il leader di una gang di hacker

agenzia

Operazione congiunta con le autorità di Francia e Romania

MILANO, 14 LUG – La Polizia di Stato ha arrestato il leader di una gang hacker romena specializzata in attacchi ransomware, grazie a un’operazione congiunta con Francia e Romania. L’indagine, condotta dal Centro Cibernetico di Milano e coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica ha portato, in pochi mesi, all’identificazione di numerosi sospetti tutti di nazionalità romena. Il gip di Milano ha applicato la custodia cautelare in carcere al principale indagato: un 44enne, ritenuto altamente pericoloso.

