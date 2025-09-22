Polizia disperde i manifestanti a Milano con i lacrimogeni

agenzia

In precedenza lancio di oggetti contro le forze dell'ordine

MILANO, 22 SET – Con un fitto lancio di lacrimogeni, la polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cerca di entrare nella Stazione Centrale al termine del corteo per Gaza. Dall’interno dello scalo, le forze dell’ordine sono uscite in piazza Duca d’Aosta sparando numerosi lacrimogeni che hanno messo in fuga in manifestanti verso via Vittor Pisani. In precedenza, dopo la chiusura dei cancelli della stazione, c’erano stati numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare, lanciando oggetti contro le forze dell’ordine rimaste all’interno. Le forze dell’ordine, sia polizia che carabinieri in assetto antisommossa, stanno continuando ad avanzare spingendo i manifestanti sempre più verso via Vittor Pisani, il lungo viale che collega la Stazione Centrale con piazza della Repubblica, in direzione di via Turati. Prosegue il lancio di lacrimogeni al quale i manifestanti rispondono con tutto quello che trovano, da pietre a cestini dei rifiuti e anche biciclette.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA