Polizia in sede Provincia Savona indaga per turbativa d’asta

agenzia

Indagati due dipendenti pubblici e amministratore ditta

GENOVA, 04 MAR – Blitz questa mattina della polizia giudiziaria della squadra mobile di Savona, su delega della Procura savonese, per eseguire perquisizioni anche informatiche negli uffici della Provincia di Savona. Le indagini hanno come oggetto una gara per l’affidamento del servizio di sfalcio dell’erba per l’anno 2024. Contestualmente è stato notificato a due dipendenti della Provincia e all’amministratore di fatto di una delle ditte l’invito a rendere interrogatorio avanti al Gip per rispondere dei reati di corruzione, turbativa d’asta, falso ideologico e truffa in danno di ente pubblico, contestati a vario titolo. Al termine degli interrogatori il gip dovrà pronunciarsi sulla richiesta di misura cautelare personale avanzata dal pubblico ministero a carico dei tre indagati. Il procedimento concerne la gara europea mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di sfalcio erba per l’anno 2024, appalto per un importo di oltre 319 mila euro in relazione alla quale gli inquirenti contestano la turbativa nel procedimento di assegnazione di due dei dodici lotti e uno specifico episodio di corruzione che avrebbe visto protagonisti un imprenditore pugliese, il responsabile unico del procedimento e un capo-cantoniere.

