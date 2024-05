Polizia Miami, ‘incaprettamento scelto per sicurezza Falcinelli’

agenzia

La mamma di Matteo, 'vergognoso'. Diffusi altri video

NEW YORK, 11 MAG – La decisione di incaprettare Matteo Falcinelli è un metodo legale ed è stata presa “per la sua sicurezza” dopo che ha “sbattuto la testa” contro la porta della cella. Lo ha riferito lo stesso dipartimento di polizia, secondo quanto riportato dai media americani. “La polizia ha rilasciato una dichiarazione seconda la quale ha incaprettato Matteo per proteggerlo contro il farsi del male”, e “questo farsi del male erano per due colpi di testa che Matteo ha dato al muro e o al vetro”: colpi che “ha dato per scaricare il dolore atroce che aveva per il forte dolore” dovuto alla manette, ha detto la mamma di Matteo Falcinelli Vlasta Studenicova. “Questo è assurdo e vergognoso. Quindi per non farsi del male lo dovevano uccidere, mettere in una posizione in cui si rischia la morte”, ha aggiunto Studenicova riferendo che la polizia ha rilasciato nuovi video sull’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA