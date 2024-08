Polizia municipale adotta gattina lasciata in A1, ora è mascotte

agenzia

Animale trovato vicino casello Monte San Savino

MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 29 AGO – C’è un agente in più al comando di polizia municipale di Monte San Savino (Arezzo). Si tratta della piccola Paletta, gattina tricolore trovata il 24 agosto presso l’area di servizio situata nei pressi del casello savinese sull’A1 e adottata dagli agenti. “La gattina – racconta la comandante Monica Crestini – era all’interno di un trasportino rosa, con all’interno alcuni giocattoli e sue fotografie. Una volta scattata la segnalazione è stata soccorsa dall’associazione Casa Mau e affidata per le prime cure alla clinica veterinaria Santa Cristina di Monte San Savino”. La Polizia municipale, avvisata dall’associazione, si è subito attivata contattando il titolare del distributore per avere copia delle immagini delle telecamere ai fini di individuare l’autore dell’ abbandono o, come si era pensato in un primo momento, chi aveva dimenticato, magari facendo rifornimento, il trasportino con la gattina: “Purtroppo dalle immagini non siamo riusciti a vedere niente – spiega la comandante – Abbiamo così deciso unitamente di adottarla come nostra mascotte”. Dopo le procedure richieste dall’associazione per un’adozione consapevole e sicura, la gattina è stata ‘arruolata’. “Come comando abbiamo contattato associazione Casa Mau e dopo un attenta valutazione ce l’ hanno affidata. Ci siamo offerti di pagare tutte le spese veterinarie ma la Clinica Santa Cristina le ha sostenute integralmente senza chiederci niente per amore” dell’animale che “abbiamo chiamato Paletta, per suggellare ancora di più il legame tra lei e agli agenti. Ieri l’abbiamo portata in ufficio e subito si è ambientata tra le nostre scrivanie. E tutti ci prenderemo cura di lei, il nostro lavoro è organizzato in turni anche festivi e serali e la piccola non sarà mai sola”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA