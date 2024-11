Polizia scopre a Milano lo spaccio della droga più potente

agenzia

Trovate e sequestrate pastiglie di 'blue punisher', un arresto

MILANO, 31 OTT – Un 30enne italiano, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia a Milano, con l’accusa di aver gestito un giro di spaccio di droghe sintetiche. Nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato 9mila pasticche di ecstasy, oltre 3 chili tra ketamina, md, anfetamine, cocaina, cocaina rosa, marijuana, hashish e funghi allucinogeni tritati, oltre a 65 dosi di lsd, oltre un chilo di barrette di cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni e 30mila euro in contanti. Tra le sostanze sequestrate anche pastiglie di ‘blue punisher’, ritenuta la droga sintetica più potente al mondo. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina sono arrivati all’abitazione dello spacciatore durante un’indagine partita nel dicembre 2023 dopo l’arresto di uno spacciatore. In quella circostanza hanno recuperato gli stampi utilizzati per realizzare le barrette allucinogene. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

