Polizia sequestra quasi 32 grammi di hashish letale a Terni

Denunciato 25enne. Sostanza segnalata al ministero della Salute

PERUGIA, 06 APR – Un particolare tipo di hashish, “molto caro e letale” – spiega la questura – è stato sequestrato dalla polizia a Terni ad un giovane del posto, che è stato denunciato. Durante un’operazione di polizia giudiziaria nei confronti del giovane, di 25 anni – già indagato in passato per reati contro la persona – la quarta sezione antidroga della squadra mobile, appena entrata nella sua abitazione, ha sentito un forte odore di stupefacente e durante la perquisizione, all’interno del frigorifero, gli agenti hanno trovato 31,7 grammi di hashish, già suddiviso, a seconda della marca. I successivi accertamenti svolti nel Laboratorio analisi stupefacenti dei carabinieri di Perugia hanno confermato che la sostanza sequestrata, del costo di oltre 100 euro al grammo, ha un principio attivo pari quasi al 95% di purezza. E’ stato il primo sequestro, a Terni – sottolinea la questura – di questo “costosissimo hashish di purezza così elevata e con questa altissima percentuale di Thc (tetraidrocannabinolo), da assumere solo in milligrammi per non rischiare l’overdose e dal quale, nonostante il peso ridotto, si sarebbero potute ricavare oltre 900 dosi”. Il giovane, che si è rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti, è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Proseguono le indagini della polizia di Stato per individuare i canali di rifornimento e anche il mercato a cui la sostanza era destinata, per scongiurare possibili gravi conseguenze per i consumatori. Immediata la segnalazione anche al ministero della salute considerata la pericolosità della sostanza.

