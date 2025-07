Polizia sgombera canonica Vicofaro da ultimi 6 immigrati

agenzia

Don Biancalani 'Sono choccato da forza, rimasti i più fragili'

PISTOIA, 01 LUG – Sgombero forzato degli ultimi migranti rimasti nei locali parrocchiali di Vicofaro a Pistoia. Erano rimasti solo sei, oltre 100 sono stati ricollocati nei giorni scorsi. Per l’evacuazione sono intervenuti reparti della polizia di Firenze e Taranto, oltre a diversi poliziotti della questura di Pistoia. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e mezzi di soccorso. Al termine sono stati chiusi gli accessi con pannelli. “Non pensavo si potesse arrivare a tanto – ha detto don Biancalani – E’ stata violata una casa di solidarietà, è stato violato un ospedale da campo. Sono scioccato per questa azione di forza, che non riesco a spiegarmi”.

