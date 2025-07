Polizia sgombera presidio di attivisti ‘No Tav’ a Vicenza

agenzia

Il blitz stamattina in un boschetto a ridosso della linea Fs

VICENZA, 08 LUG – È scattato stamani lo sgombero da parte della polizia di un presidio “No Tav” degli attivisti del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. I manifestanti da mesi hanno occupato un boschetto a ridosso della linea ferroviaria, costruendo alcune torrette di legno e piccole barricate, e da giorni presidiavano anche di notte l’area, che è destinata a diventare uno dei tanti cantieri per l’infrastruttura. Alle 8 è scattato il blitz con i reparti mobili da Padova di carabinieri, polizia locale, polizia scientifica e vigili del fuoco. Gli attivisti si sono incatenati ad un cancello; tra loro risulterebbe anche una bambina. La Questura ha intimato ai manifestanti di sgomberare e al termine della trattativa alcuni hanno lasciato l’area, mentre altri sono stati portati via di peso dalle forze dell’ordine. Alcuni contestatori hanno deciso di rimanere all’interno dell’area sulle barricate allestite in questi giorni.

