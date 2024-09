Poliziotti italiani in servizio all’Okotoberfest di Monaco

agenzia

Prosegue da 20 anni la collaborazione tra le forze di polizia

BOLZANO, 28 SET – Da alcuni giorni la Polizia di Stato è presente ed operativa all’Oktoberfest di Monaco con sei agenti provenienti dalla Questura di Bolzano, più un funzionario con il ruolo di coordinatore e di interfaccia con le Autorità e la Polizia bavaresi. I poliziotti italiani sono impiegati direttamente presso la “Wiesn” (area ove si svolge la manifestazione festa) con lo scopo di, unitamente ai colleghi bavaresi, interventi in occasione delle più svariate criticità che coinvolgano i nostri connazionali. Il dispositivo di sicurezza approntato quest’anno a Monaco di Baviera è integrato anche da agenti della Polizia stradale di Bolzano i quali forniranno il proprio qualificato supporto ai colleghi della Polizia autostradale di Holzkirchen. Sono oramai oltre 20 anni che la Polizia di Stato vede impegnati propri agenti presso la festa popolare più imponente del mondo, che l’anno scorso ha registrato un’affluenza record di oltre sette milioni di visitatori. L’impiego di agenti della Polizia di Stato, discusso e concordato, lo scorso mese di maggio, durante l’incontro bilaterale avvenuto a Monaco di Baviera tra il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ed il Landespolizeipraesident della Baviera Michael Schwald, è il frutto consolidato della costante cooperazione di Polizia tra la Questura di Bolzano e quella bavarese. La presenza dei poliziotti italiani, in uniforme ed armati, suscita ogni anno un grande interesse mediatico ed è accolto assai positivamente dalla popolazione locale, così come dalle migliaia di cittadini italiani che ogni anno si riversano sulla “Wiesn”. “La cooperazione internazionale di Polizia rappresenta un aspetto particolarmente importante delle attività delle forze dell’ordine – ha evidenziato il Questore di Bolzano Paolo Sartori -. Quella transfrontaliera tra Questura di Bolzano, Landespolizei del Tirolo e Landespolizei della Baviera, nello specifico, si rifà a tradizioni consolidate nel tempo, che hanno consentito di ottenere importanti risultati attraverso forme di interazione operative caratterizzate dalla massima efficienza, speditezza e sintonia procedurale”.

