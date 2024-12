Poliziotti salvano giovane tedesco aggrappato a roccia

agenzia

Difficile intervento di recupero in Val Senales

ROMA, 29 DIC – La caduta in dirupo roccioso ad oltre 3.200 metri di quota. Neve e vento forte ed una temperatura che sfiorava i meno 17 gradi. Poi quegli interminabili momenti aggrappato ad una roccia con il terrore di precipitare nel vuoto. Ma fortunatamente la brutta avventura di un giovane tedesco, scivolato in Val Senales, mentre cercava di recuperare la sua tavola da da snowboard, si è risolta con un salvataggio di ‘elevata difficoltà’ degli uomoni del soccorso alpino e della Polizia. Gli agenti sono stati allertati da personale dell’impianto della Funivia Grawand perché un giovane era scivolato nel dirupo roccioso e ghiacciato sottostante l’arrivo a monte della funivia. Immediatamente è stato allertato il Soccorso alpino, chiedendo l’invio dell’elisoccorso. Il giovane, parlando con i soccorritori, urlava di essere rimasto illeso, ma lamentava di avere molto freddo e di essere impaurito. Il ragazzo, infatti, si trovava avvinghiato ad una roccia che aveva arrestato il suo scivolamento verso un salto di roccia di diversi metri. Considerate le condizioni meteo particolarmente avverse a oltre 3.200 metri di quota, con meno 17 gradi, neve e vento forte in aumento, il calare della notte e la difficoltà di approcciare ad altre tipologie di intervento, i poliziotti hanno immediatamente avviato un recupero mediante l’utilizzo di corde, imbraghi e moschettoni. Il capo servizio, quindi, si calato nel luogo impervio fino a raggiungere il 23enne, per poi assicurarlo subito con un secondo imbrago ed iniziare il recupero “a braccia” di entrambi da parte dell’altro poliziotto intervenuto in soccorso, coadiuvato dai gestori dell’impianto. Raggiunta la sommità del dirupo, il giovane, infreddolito e terrorizzato, ha ringraziato gli uomini della Polizia gli avevano salvato la vita.

