Poliziotto si spara nel suo alloggio, shock in Questura a Foggia

la tragedia

Era stato trasferito in Puglia da poco. Aveva 58 anni

Un agente di polizia di 58 anni in servizio alla Questura di Foggia si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nell’alloggio di servizio. Il corpo è stato ritrovato dai colleghi, che sono rimasti profondamente scossi. L’agente, trasferito da un’altra regione, lavorava nella Questura del capoluogo dauno da diversi anni.

