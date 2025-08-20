Polstrada salva pastore tedesco sorda che si era persa

agenzia

Luna ritrovata al casello di Borgo Panigale, a Bologna

BOLOGNA, 20 AGO – Si era allontanata da casa nei giorni scorsi ma il giorno di Ferragosto è stata ritrovata dagli agenti della Polstrada di Bologna nei pressi del piazzale del casello autostradale di Borgo Panigale. Storia a lieto fine per Luna, una femmina di pastore tedesco di 12 anni affetta da sordità. Gli agenti l’hanno rintracciata grazie alla segnalazione di una persona che aveva riferito di aver visto un pastore tedesco che vagava smarrito. I poliziotti, spiega la Questura, sono riusciti ad avvicinarla e a tranquillizzarla, per poi portarla temporaneamente nei locali di Autostrade. In seguito hanno telefonato al padrone grazie al numero presente sulla medaglietta. Lo stesso proprietario ha poi spiegato che Luna è sorda, problema che aveva complicato le ricerche, dopo che si era allontanata da casa. Alla fine gli agenti hanno accompagnato Luna negli uffici della Polstrada, dove il padrone ha potuto riabbracciarla.

