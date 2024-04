Poltrona elettrica prende fuoco, anziana muore asfissiata

agenzia

E' accaduto nel Tarantino, morto anche un cagnolino

MARTINA FRANCA, 24 MAR – Una donna di 80 anni è morta nella sua abitazione di campagna a Martina Franca (Taranto), in contrada Giuliani, probabilmente a causa delle esalazioni sprigionata dalla poltrona elettrica sulla quale era seduta e che aveva preso fuoco. Le fiamme si sono poi estinte in maniera autonoma. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini. Vigili del fuoco e carabinieri hanno aperto un varco nell’ingresso dell’appartamento e sono entrati, scoprendo il cadavere dell’anziana, che non presentava ustioni. L’incendio potrebbe avere avuto origine dal meccanismo elettrico che manovra lo schienale. Morto anche il cagnolino della donna, sempre a causa delle esalazioni. Dell’episodio è stato informato il pubblico ministero di turno che dovrebbe disporre l’autopsia.

