Ponte del 1 novembre, tanti romani sulle spiagge del litorale

agenzia

Invogliati dalle temperature miti, c'è anche chi fa il bagno

ROMA, 01 NOV – Come era prevedibile, la temperatura dal sapore primaverile e sopra la media stagionale, ha invogliato, per la festività di Ognissanti, molti romani sul litorale. In particolare ad Ostia in tanti sulle spiagge, famiglie e comitive, per tintarelle fuori stagione, camminate sulla battigia e pranzi all’aperto. Non è mancato chi si è concesso un tuffo. Sul lungomare passeggiate in relax, sgambate in bicicletta o runners in allenamento. Gettonato anche il porto turistico di Roma. In mare tante vele o imbarcazioni che si dedicano alla pesca sportiva. Fotografie simili anche a Fiumicino, tra il lungomare, le banchine del porto canale ed il Borgo Valadier, che fa il pieno nei suoi tanti ristoranti, e Fregene.

