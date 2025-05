Ponte del primo maggio da sold out a Trieste

agenzia

Il 60% di turisti da Italia, 40% da estero. Molti da posti nuovi

TRIESTE, 05 MAG – Tutto esaurito a Trieste per il ponte del primo maggio. Un boom di arrivi che ha occupato le strutture presenti in città: “Nulla era libero in tutta la provincia” sottolinea Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste. Con una specifica geografica: “Presenze per il 60% dall’Italia e per il 40% dall’estero”. Per Lanci “molti ospiti provengono da nuovi posti, grazie ai collegamenti aerei introdotti al Trieste Airport, sia dall’Italia che dall’Est Europa”. Nuovi turisti, quindi, che per la prima volta hanno scoperto la città grazie ai giorni di festa e che si sono fermati per un lungo fine settimana. Trieste si prepara a un nuovo pienone anche nei prossimi week end, soprattutto per un altro ponte, quello del 2 giugno. Lanci precisa comunque che “tutto maggio sta registrando numeri molto buoni, e così sono anche le previsioni per giugno”. Tante le prenotazioni per i prossimi mesi anche da parte di turisti austriaci in particolare per le festività della Pentecoste e del Corpus Domini. Resta il nodo dei parcheggi, con una città che negli ultimi giorni ha sofferto sul fronte della viabilità e delle soste introvabili, con ingorghi e pesanti rallentamenti segnalati soprattutto nella zona centrale, nell’area attorno a piazza Unità d’Italia.

