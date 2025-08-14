Ponte Morandi: a Torre del Greco ricordo di quattro amici

agenzia

I ragazzi morirono mentre si recavano in vacanza in Spagna

TORRE DEL GRECO, 14 AGO – Alle 11.36 di questa mattina la zona di corso Garibaldi a Torre del Greco si è fermata per commemorare i quattro giovani amici della città vesuviana che nel 2018 morirono nel crollo del ponte Morandi. Un’iniziativa, che si ripete ogni anno grazie all’impegno profuso dall’associazione Sviluppo Area Porto, e che richiama istituzioni politiche e religiose, forze dell’ordine, familiari, amici delle vittime e semplici cittadini nell’area posta a ridosso del belvedere dedicato ai ragazzi (Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione) che persero la vita nel cedimento del cavalcavia del Polcevera insieme ad altre 38 persone. Era il 14 agosto di sette anni fa: gli amici, partiti da Torre del Greco e diretti in Spagna per una vacanza, rimasero coinvolti in una tragedia per la quale è in corso a Genova il processo di primo grado. Fino a quando la giustizia non avrà posto fine all’iter giudiziario legato alla ricerca degli eventuali responsabili, l’associazione guidata da Carlo Esposito, in sinergia con l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella (che ha fornito come di consueto il supporto tecnico, a partire dalla chiusura della strada, oltre alla corona di fiori posta alla base della targa che ricorda la sciagura), promuoverà l’iniziativa ogni 14 agosto. Alle 11.36 le sirene del mezzo navale della Capitaneria di porto presente in mare e le auto di servizio delle altre forze dell’ordine (polizia, carabinieri e polizia municipale) hanno iniziato a suonare. A rappresentare l’amministrazione comunale, il vicesindaco Michele Polese: “In questi momenti in cui ancora più forte è il dolore – ha detto – ci stringiamo alle famiglie dei ragazzi che persero la vita sette anni fa, chiedendo con loro che la giustizia faccia celermente il proprio corso per dare una risposta alle attese dei parenti e dell’Italia intera”. Presenti per il Comune anche gli assessore Francesco Leone, Mariateresa Sorrentino e Laura Vitiello; il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio; la consigliera Valentina Ascione. Con loro la vicepresidente del consiglio regionale, Loredana Raia: “È un dovere ricordare questi ragazzi così tragicamente scomparsi il 14 agosto di sette anni fa. Siamo vicini alle famiglie, che come noi sono in attesa della chiusura di un procedimento giudiziario che speriamo possa vedere la fine il più presto possibile”. Gli amici di Battiloro, Bertonati, Esposito e Stanzione hanno recuperato dalle stanze del Forum dei Giovani, nella sede del Comune di palazzo Baronale, le tele raffiguranti i ragazzi, per portarle a mano fino a corso Garibaldi, sistemandole nell’area del belvedere dove si è svolta la cerimonia commemorativa. Il momento di preghiera e ricordo è stato invece affidato al parroco della vicina chiesa di Portosalvo, Vincenzo Vitiello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA