Ponte sullo stretto, Salvini incontra il sindaco di Messina: temi cruciali sul tavolo

Infrastrutture

“Incontro al MIT tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto. Presenti anche Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della societá Stretto di Messina, e Aldo Isi, Amministratore Delegato di RFI”. E’ quanto si legge in una nota.

“L’incontro, propedeutico all’avvio dei lavori – sottolinea la nota del MIT -,é servito a verificare il rispetto delle tempistiche previste e ad approfondire alcuni temi cruciali: le questioni legate alle risorse idriche del territorio, la viabilitá, gli aspetti abitativi nonchê la formazione dei lavoratori locali per creare nuove opportunitá e posti di lavoro per i giovani del territorio. In particolare nell’ambito delle opere anticipate presentate dal Comune e approvate dalla delibera CIPESS del 6 agosto – che sará efficace con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si é convenuto sull’opportunitá di dare prioritá ai progetti riguardanti la riqualificazione della rete idrica e stradale nonchê lo sviluppo di unitá residenziali”. “Per il progetto di collegamento dei raccordi ferroviari del ponte alla linea esistente – prosegue la nota -, sono state illustrate le opzioni tecniche che hanno portato all’individuazione dell’attuale soluzione ‘Contesse’ rispetto alle soluzioni precedenti. RFI si é impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sará presentato a breve”. “L’obiettivo condiviso é l’istituzione di un ‘tavolo permanente’ sul Ponte, per affrontare in maniera costante tutte le questioni legate all’opera, nell’interesse delle comunitá coinvolte. Dopo l’incontro odierno sul versante siciliano, seguirá a breve un analogo appuntamento sul lato calabrese”, conclude la nota del MIT.

