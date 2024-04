Ponte sullo Stretto, Salvini: «Sarà tra i principali temi del G7»

Infrastrutture

Secondo il ministro «è da un secolo che alcuni milioni di italiani attendono di essere collegati stabilmente al resto del loro paese, per questo vogliamo aprire i cantieri nel 2024»

«Il ponte sullo stretto è uno dei temi su cui più mi hanno chiesto informazioni i colleghi al G7». Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. «Mia hanno chiesto quando lo facciamo e quando lo inauguriamo e ho già invitato la commissaria Ue Valean nel 2032» all’inaugurazione (ndr). «Le piccole polemiche locali a livello globale sono solo rumore di fondo – ha detto – perché le grandi opere all’estero sono viste come qualcosa di assolutamente necessario».