Positivo al Covid ma in ufficio, assolto ex dg Arpa Basilicata

POTENZA, 03 MAG – Per la “particolare tenuità” del fatto, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, il gup di Potenza Barbara Auriemma, ha assolto l’ex direttore generale dell’Arpa Basilicata Antonio Tisci, che nel 2022 era stato denunciato dai Carabinieri del Nas perché trovato in ufficio nonostante fosse positivo al Covid e quindi obbligato all’isolamento domiciliare. La notizia dell’assoluzione è stata data dallo stesso Tisci, attuale commissario del Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, con un articolo pubblicato sul quotidiano on line “Cronache lucane”. Dopo la denuncia dei Carabinieri, Tisci – in passato consigliere regionale e che era stato nominato all’ArpaB in quota FdI – fu sospeso dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e poi si dimise dall’incarico.

