Positivo all’alcol test, vescovo di Avellino sospende parroco

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale

AVELLINO, 26 FEB – Era stato coinvolto in un incidente stradale, risultando positivo all’alcol test cui è stato sottoposto dai carabinieri. Protagonista della vicenda, un sacerdote della Diocesi di Avellino, parroco di un comune a pochi chilometri dal capoluogo, che sarebbe stato sospeso temporaneamente dalle funzioni dal vescovo, monsignor Arturo Aiello. Informato dell’accaduto, il vescovo lo avrebbe convocato in Curia per comunicargli la decisione. Al tempo stesso ha invitato il sacerdote a prendersi maggior cura di sè.

