Possetti, assenza delle istituzioni per il Morandi è un macigno

"La loro presenza non è passerella, è condivisione di idee"

GENOVA, 14 AGO – “Questa è la commemorazione che vogliamo e anche se può divenire una passerella, le istituzioni non possono e non devono abdicare al loro ruolo, devono essere qui con noi nel giorno in cui si ricorda la tragedia del 14 agosto 2018 e sentire sulla loro pelle che ci sono state grandi e pesanti responsabilità in alcune scelte fatte in passato. Ogni anno vediamo però sempre meno istituzioni nazionali presenti, meno rappresentanti di tutti i partiti di questo paese, la loro assenza è un macigno”. Lo ha detto Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, durante la settima commemorazione della tragedia e delle 43 vittime. Possetti ha ringraziato in particolare il viceministro Edoardo Rixi, presente in rappresentanza del Governo, “per tutto quello che ha fatto in questi anni”. “Noi percepiamo che questa memoria dolorosa da più parti voglia essere posta in un cassetto, cullata dalle dolci melodie di oblio che ricordano quelle della maga Circe. Ma non può essere così – ha scandito – le responsabilità sono sul tappeto, nessuno ha controllato, nessuno ha vigilato, ecco perché le istituzioni devono essere qui, perché la loro presenza rappresenta anche segno di condivisione della nostra visione del futuro, sicurezza, rispetto, equità. I momenti per stare silenti col nostro dolore sono altri. Oggi qui, come ogni anno, il nostro dolore grida, il nostro dolore composto continua a darci la forza di lottare inesorabilmente”.

