Poste italiane, immediatamente sospesa direttrice arrestata

'Subito a disposizione per fare luce su quanto é accaduto'

(v. “Simula rapina in Ufficio postale che dirige..” delle 16.11) (ANSA) – CATANZARO, 10 DIC – “In riferimento alla vicenda che ha coinvolto l’ufficio postale di Caccuri – riferisce Poste italiane in una nota – si precisa che la direttrice dell’ufficio è stata immediatamente sospesa dal servizio”. “Poste Italiane, fin da subito – si aggiunge – ha messo a disposizione delle forze dell’ordine tutti gli elementi utili alle indagini per fare luce su quanto accaduto”.

