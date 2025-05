Povertà cresce tra giovani e lavoratori, allarme Caritas Torino

agenzia

Nell'ultimo anno 47mila assistiti, 30% di nuovi poveri

TORINO, 19 MAG – La povertà cresce tra i giovani di Torino e tra chi ha un’occupazione e un reddito. In aumento anche i poveri nati all’estero. È quanto emerge dal terzo rapporto dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas Diocesana, presentato oggi nel capoluogo piemontese. Nel 2024 la rete della carità nel Torinese ha aiutato 47.456 persone: il 30% incontrate per la prima volta, senza precedenti richieste di assistenza. “Il rapporto sui dati del 2024 segna una stabilizzazione rispetto agli ultimi tre anni, ma la povertà continua a crescere sia in termini quantitativi che qualitativi – spiega Pierluigi Dovis, referente della Caritas Diocesana di Torino e responsabile delle Caritas di Piemonte e Valle d’Aosta -. Le persone che si sono rivolte a noi nel 2024 sono aumentate del 28% rispetto al 2023 e il 30% di queste non le avevamo mai viste prima. Sono nuovi poveri, il 61% ha meno di 25 anni e il 60% è nato in Italia. Questo indica che la povertà colpisce sempre più la fascia giovane della popolazione”. “Fa molto riflettere – aggiunge Dovis – che tra chi chiede aiuto ci siano anche persone con contratto a tempo indeterminato. Sono oltre il 27% degli assistiti. Significa che le misure, soprattutto quelle pubbliche, stanno diventando largamente insufficienti e bisogna dunque trovare una soluzione”.

