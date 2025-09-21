Pranzo in diretta tv, Meloni risponde alle critiche: «Intervenuta per 80 secondi, c’era anche Gualtieri»

Il caso

La premier sottolinea come al collegamento con Domenica In abbia partecipato anche il sindaco di Roma del Pd

Alle polemiche di Pd e M5S sulla partecipazione della presidente del Consiglio ad un videocollegamento con “Domenica In” risponde la stessa Giorgia Meloni con un post su Facebook: «Sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me».

Per Meloni è «un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo».

