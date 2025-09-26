Prc Spezia a sindaco, non far attraccare qui il cargo Usa

agenzia

Lettera aperta "città non può essere complice silente genocidio"

GENOVA, 26 SET – “In queste ultime ore pare sempre più vicina la possibilità che la nave mercantile statunitense contenente strumenti di offesa destinati al genocidio del popolo palestinese possa attraccare nel nostro porto. Sono 48 ore che la nave ha disattivato i propri strumenti di rilevazione ed è un fantasma a due passi dalle nostre coste. Ti chiedo un atto di umanità e coraggio: unirti all’appello dei tuoi colleghi di Livorno e Carrara e dire no all’ipotesi che questa nave tocchi terra a Spezia, come altrove”. Così, con una lettera aperta, il consigliere comunale di Rifondazione Comunista Massimo Lombardi fa appello al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini perché fermi la nave cargo statunitense Slsc Severn che è già stata respinta dal porto di Livorno e di Carrara e che potrebbe dover attraccare alla Spezia. “La nostra città siglò nel 2005 un patto di gemellaggio trilaterale con la città israeliana di Haifa e la città palestinese di Jenin – ricorda Lombardi – e organizzò nel 2007 una conferenza di Pace tra le città israeliane e palestinesi. Mi auguro che la Slnc Severn, dopo essere stata respinta a Livorno, non venga ad attraccare nel nostro Golfo. Gli spezzini e le spezzine, negli ultimi giorni, hanno animato le strade della città esprimendo chiaramente come la pensano su quello che sta avvenendo a Gaza e gridando il proprio “no” al genocidio che si sta compiendo in diretta televisiva e social in Palestina. È per questo che faccio un appello anche a nome del mio partito, Rifondazione Comunista. Ci siamo scontrati diverse volte sull’idea di città diversa che possiamo avere e su posizioni politiche che molto spesso non condividiamo l’uno dell’altro. Ma questo appello va oltre: mi rivolgo a te e alla tua coscienza. La nostra città non può essere complice silente del genocidio che sta avvenendo e, se quanto hai giurato sulla Costituzione italiana ha valore, sono convinto che anche tu sarai al nostro fianco per dire un chiaro no all’attracco della nave mercantile a Spezia e un no a ogni forma di facilitazione di questa guerra”.

