Precari della scuola, soddisfatti per assunzioni da liste 2020

agenzia

'Numeri ancora non sufficienti, confidiamo in prossimi passi'

ROMA, 28 OTT – Il Movimento della scuola “Idonei 2020 per il ruolo – gli invisibili” esprime soddisfazione per l’avvio all’immissione in ruolo anche di chi è risultato idoneo alle prove concorsuali 498 e 499 del 2020 in molte Regioni italiane. “Questi scorrimenti – si legge nella nota – sono esclusivamente frutto della positiva interlocuzione tra il Movimento, le Istituzioni e l’incontro con la volontà del ministro Giuseppe Valditara, sostenuti dalle parti sociali. La realtà del PNRR, che ha cambiato il consueto assetto delle varie fasi assunzionali, ha richiesto la definizione di una complessa strategia che potesse consentire fin da questo turno l’immissione di un certo numero di idonei 2020. Un numero – sottolinea il Movimento – che certamente non soddisfa le legittime aspettative di tutti gli interessati ma che nel prossimo futuro siamo convinti troverà una soddisfacente consistenza nei prossimi scorrimenti”.

