Precipita col parapendio nel Torinese, una francese ferita

agenzia

Intervento del soccorso alpino e dell'elicottero del 118

ROMA, 24 MAG – Una donna di nazionalità francese è precipitata con il parapendio in fase di atterraggio nel primo pomeriggio di oggi a Ronco Canavese (Torino), in Valle Soana. L’incidente si è verificato poco prima delle 14. Ha operato per il recupero della donna l’eliambulanza del 118 congiuntamente a una squadra a terra del Soccorso Alpino. La donna è stata raggiunta e stabilizzata prima di essere recuperata ed elitrasportata in ospedale con una sospetta frattura ad un braccio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA