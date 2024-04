Precipita con ultraleggero, muore imprenditore

agenzia

Nel Pavese, la vittima è Gianbattista Intini di 73 anni

ROMA, 06 APR – La tragedia subito dopo il decollo. In tanti poco dopo le 13 hanno visto precipitare sulle colline dell’Oltrepò Pavese, a Golferenzo, l’ultraleggero che si è improvvisamente schiantato in un vigneto. Anche per questo i soccorsi sono stati immediati con gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che però non hanno potuto far altro che accertare la morte del pilota: a perdere la vita l’imprenditore pavese Gianbattista Intini, 73 anni, che si trovava in viaggio verso la località di Spessa Po, diretto all’aviosuperifice. Intini, abitava a Golferenzo, ed era un noto industriale della famiglia fondatrice della Bitolea, azienda di distillazione di solventi nata negli anni Ottanta, oggi Itelyum Purification. L’industriale era da poco decollato da un terreno di sua proprietà ma per cause ancora in fase di accertamento l’ultraleggero è precipitato, schiantandosi al suolo proprio in mezzo a un vigneto. Sul posto si sono precipitati in codice rosso i soccorsi sanitari di Areu, ma per il 73enne non c’era ormai più nulla da fare. Oltre ai vigili del fuoco sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella, che dopo aver identificato la vittima stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto. L’ipotesi, vista anche l’esperienza e le ore di volo del pilota, è che l’ultraleggero abbia avuto un guasto improvviso. Ma questo lo potranno stabilire nei prossimi giorni solo gli accertamenti disposti dagli inquirenti. Il velivolo è stato messo sotto sequestro per permettere l’analisi degli strumenti di volo. Nel 2017 Bitolea era stata citata tra le imprese protagoniste dell’anno da Assolombarda: “leader di mercato in Italia, si legge sul sito, e uno dei principali operatori europei, nel riciclo, produzione e distribuzione di spacialty chemicals. Il suo sito produttivo, tecnologicamente molto avanzato, permette alla società di gestire reflui chimici da diverse fonti e rigenerarli in solventi industriali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA