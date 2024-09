Precipita cordata sull’Ortles, 4 alpinisti austriaci feriti

agenzia

Difficile intervento del soccorso alpino e dell'elisoccorso

BOLZANO, 04 SET – E’ di due feriti gravi e due lievi il bilancio di un incidente in montagna che si è verificato questa mattina sull’Ortles. Una cordata formata da quattro alpinisti austriaci è precipitata per un centinaio di metri lungo il ghiacciaio mentre stava salendo lungo la Cresta del Coston verso la vetta che si trova a 3.905 metri di quota. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Solda, coordinato da Olaf Reinstadler, portato in quota dagli elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 2. La nebbia in quota ha reso molto difficile il recupero dei feriti con il verricello. I due feriti gravi sono stati portati in ospedale a Bolzano, mentre i due lievi a Silandro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA