Precipita da una vetta nel Cuneese, morto uno scalatore

agenzia

La tragedia è avvenuta sulla cima Argentera nella mattinata

VALDIERI, 03 LUG – È stato individuato oltre 300 metri al di sotto della vetta di cima Argentera, nel comune di Valdieri (Cuneo), il corpo di un alpinista precipitato poco dopo le ore 11 di questa mattina. Lo scalatore era in fase di discesa quando è avvenuta la tragedia. Sul posto sono sopraggiunti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Dopo un approfondito sorvolo della montagna, il corpo dell’uomo è stato individuato. Mentre il personale dell’equipe raggiungeva il punto del ritrovamento con manovre alpinistiche, l’elicottero ha sbarcato il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria. La salma è stata poi recuperata ed elitrasportata a valle.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA