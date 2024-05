Precipita da una via ferrata in val Gardena e muore

agenzia

Incidente questa mattina sulla via Pößnecker a passo Sella

BOLZANO, 05 MAG – Uno scalatore ha perso la vita questa mattina, precipitando dalla via Pößnecker a passo Sella, in val Gardena. La vittima è un uomo di 44 anni di Termeno, in Alto adige. L’incidente si è verificato verso le ore 9.20 nella parte alta, ancora parzialmente innevata, della via ferrata che collega passo Sella e Piz Selva. L’alpinista è precipitato per 200 metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1, il soccorso alpino della val Gardena e la Guardia di finanza che hanno recuperato la salma.

