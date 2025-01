Precipita dal balcone di un hotel a Malta, grave 18enne sarda

agenzia

La ragazza era in vacanza col fidanzato, entrambi di Arzachena

ARZACHENA, 27 GEN – Nessuna pista è esclusa e le autorità maltesi sono a lavoro in queste ore per ricostruire quanto accaduto ad una turista italiana, originaria di Arzachena, in Gallura, in vacanza sull’isola e precipitata dalla finestra della stanza al quarto piano di un hotel nel quale si trovava con il fidanzato, anche lui di Arzachena. La giovane di 18 anni è ricoverata in una struttura sanitaria maltese in gravi condizioni dalla giornata di ieri, quando è stata soccorsa sotto la struttura alberghiera dove stava trascorrendo le vacanze da alcuni giorni. Al momento le forze dell’ordine italiane non sono ancora state coinvolte nelle indagini, ma sono informate di quanto accaduto. Gli investigatori maltesi stanno cercando di ricostruire gli istanti prima della caduta della ragazza dalla finestra. Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o se qualcuno possa averla fatta precipitare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA