Precipita durante un’escursione, morto 21enne nel Cuneese

agenzia

A Demonte. L'allarme dei famigliari ieri in tarda serata

DEMONTE, 20 LUG – Un escursionista di 21 anni è morto in un incidente di montagna nel comune di Demonte (Cuneo). Il ragazzo, Gioele Fortina, di Savigliano (Cuneo), era partito nel primo pomeriggio di sabato per una breve escursione verso il vallone dell’Arma. A lanciare l’allarme, ieri sera, sono stati i famigliari, preoccupati perché il giovane non era rientrato. Dopo una prima battuta nella notte, senza esito, le operazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, sono riprese all’alba. La salma è stata individuata alla base di un salto di roccia, da cui l’escursionista sarebbe precipitato mentre percorreva un pendio scosceso. Il medico ha constatato il decesso, mentre il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si è occupato delle operazioni di polizia giudiziaria. Il corpo è stato recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA