Precipita in dirupo e muore in Valtellina

agenzia

La vittima è un escursionista lombardo

VAL MASINO (SONDRIO), 14 AGO – Un escursionista è stato ritrovato morto questa mattina sui monti del territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Sarebbe precipitato in un dirupo. A individuare il corpo senza vita sono state le squadre dei Vigili del fuoco e del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, impegnate da diverse ore nelle ricerche con i carabinieri di Ardenno e i volontari del Soccorso Alpino di Val Masino. Sono ora in corso le operazioni di recupero del cadavere dell’uomo: al momento si sa soltanto che la vittima risiedeva in Lombardia.

