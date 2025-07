Precipita in un cantiere nell’Ascolano, muore un operaio

agenzia

L'incidente sul lavoro è avvenuto a Rotella

ASCOLI PICENO, 30 GIU – Un operaio di 56 anni originario di Monterubbiano (Fermo) è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo stava lavorando per una ditta edile di Montefiore dell’Aso e si trovava su una trave per eseguire una mansione. Per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra da un’altezza di tre metri circa. Subito è stato soccorso da colleghi presenti che hanno contattato immediatamente il numero delle emergenze; sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio, causato dalle lesioni riportate. I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente assieme al personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ast di Ascoli Piceno che sta effettuando accertamenti per verificare che siano state rispettate le norme che regolano la sicurezza dei lavoratori del settore edile.

