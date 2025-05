Precipita in un crepaccio sul Monte Bianco, morto scialpinista

agenzia

Quarantaquattrenne francese stava scendendo dal versante Nord

AOSTA, 19 MAG – Uno scialpinista è morto a seguito di un incidente sul versante francese del Monte Bianco (4.806 metri). L’uomo, di 44 anni, dell’Alta Savoia (Francia), ha perso la vita ieri verso le 12.45 sulla parete Nord del ‘tetto delle Alpi’. E’ scivolato poco dopo aver iniziato la discesa: la sua caduta è terminata in un crepaccio (una fenditura del ghiacciaio) profondo 15 metri, dopo aver saltato un seracco (un blocco di ghiaccio di grandi dimensioni). Il quarantaquattrenne era in compagnia di tre amici, che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in elicottero i gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix (Francia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA