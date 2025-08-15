Precipita mentre monta le luminarie, muore operaio nel Barese

agenzia

Secondo incidente mortale sul lavoro a ferragosto in Puglia

VALENZANO, 15 AGO – Un operaio di 46 anni, Giovanni Faniulo, originario di Putignano, è morto a Valenzano, nel Barese, mentre era impegnato nelle attività di montaggio delle luminarie per la festa patronale dedicata a San Rocco. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. La vittima, socia della ditta che si occupa della fornitura e del montaggio delle luminarie, sarebbe precipitata da un’altezza di tre metri. I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in Puglia: a Manduria, nel Tarantino, un netturbino stamani è stato travolto e ucciso da una moto mentre era in servizio.

