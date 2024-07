Precipita per 100 metri in montagna, italiano muore in Svizzera

agenzia

Risiedeva nel Varesotto, l'incidente durante un'escursione

MILANO, 29 LUG – Un uomo di 71 anni residente in provincia di Varese è morto a Lodrino (Svizzera) durante un’escursione con un conoscente. Lo comunica la Polizia cantonale del canton Ticino la quale ricostruisce che poco dopo le 9, in territorio di Lodrino, un 71enne italiano della provincia di Varese stava effettuando un’escursione con un conoscente quando, a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto per un centinaio di metri a circa 1.700 metri di altitudine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo a causa dei traumi riportati e recuperarne il corpo.

