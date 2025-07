Precipita per 100 metri, morta escursionista tedesca

agenzia

Incidente nella zona del Colle della Lace,in Valle d'Aosta

AOSTA, 25 LUG – Una escusionista tedesca è morta oggi precipitando per circa 100 metri, in un salto di rocce, nella zona del Colle della Lace, a quota 2.000 metri, in Valle d’Aosta (Valle del Lys). La salma è stato recuperata poco fa dal Soccorso alpino valdostano ed è stata trasportata ad Aosta. Le operazioni di recupero sono state ostacolate dalla nebbia. I finanzieri del Sagf si stanno occupando delle indagini sulla dinamica dell’incidente e del riconoscimento.

