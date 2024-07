Precipita per 100 metri sul Cervino, morto alpinista

agenzia

L'incidente sulla via normale svizzera alla vetta

AOSTA, 25 LUG – Un alpinista è morto stamane precipitando sul versante svizzero del Cervino. L’uomo procedeva in salita ed è caduto per un centinaio di metri sulla parete Est. L’incidente si è verificato a quota 3.460 metri e le cause sono ancora da accertare, fa sapere la polizia del Canton Vallese, che sta procedendo all’identificazione della vittima. L’allarme è stato dato nell’immediatezza da altre persone che hanno assistito alla caduta. I soccorritori giunti sul posto in elicottero non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’alpinista. L’uomo era partito molto presto stamane dal rifugio Hörnli, a 3.260 metri, per raggiungere la vetta (4.478 metri) lungo la via normale svizzera. Come da prassi, la magistratura svizzera ha aperto un’indagine sull’accaduto.

