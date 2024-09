Precipita per 100 metri sulle Alpi svizzere, morto alpinista

agenzia

L'incidente sul Zinalrothorn durante la fase di discesa

AOSTA, 02 SET – Un alpinista tedesco di 47 anni è morto dopo essere precipitato sul Zinalrothorn, nel territorio comunale di Zermatt (Svizzera). Insieme a un altro scalatore, l’uomo – fa sapere la polizia cantonale del Vallese – venerdì scorso ha raggiunto la vetta della montagna, a 4.221 metri, dopo essere partito attorno alle 4.30 dal rifugio capanna Rothorn. Durante la discesa dalla cresta Sud est, a quota 3.520 metri, il quarantasettenne ha fatto una caduta di circa 100 metri, per motivi che gli accertamenti della polizia svizzera dovranno determinare. L’altro alpinista, rimasto illeso, ha subito chiamato i soccorsi. Gli operatori di Air Zermatt, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La magistratura svizzera, come da prassi, ha aperto un’indagine per far luce sull’accaduto.

