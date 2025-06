Precipita per 500 metri sul Monte Bianco, recuperato il corpo

agenzia

Si tratta di un francese.Indagini in corso su dinamica incidente

AOSTA, 19 GIU – E’ stato recuperato dal soccorso alpino valdostano e trasportato a Courmayeur in elicottero il corpo senza vita del francese precipitato oggi per 500 metri sul Mont Maudit, nel massiccio del Monte Bianco. Si è trattato di un’operazione di recupero in elicottero molto complessa, tentata in extremis, prima che sopraggiungesse il buio. L’uomo si trovava in fondo a un canalone su cui sono cadute diverse scariche di pietre e alcune colate di neve. L’incidente era stato segnalato a metà giornata da due compagni della vittima che sono stati recuperati incolumi. Il soccorso alpino della guardia di finanza di Couarmayeur ha sentito i due testimoni e in queste ore sta ricostruendo la dinamica che ha causato la caduta dell’uomo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA