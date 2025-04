Precipita per cento metri, morto escursionista di 64 anni

agenzia

L'incidente oggi pomeriggio a Valbondione, vani i soccorsi

BERGAMO, 26 APR – Un uomo di 64 anni, Flavio Mologni, di Scanzorosciate (Bergamo), è morto oggi pomeriggio a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, durante un’escursione con alcuni amici, Mologni sarebbe scivolato precipitando per circa cento metri. Sul posto il Soccorso alpino e l’elisoccorso del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico ne ha constatato il decesso e il corpo senza vita è stato poi recuperato con l’elicottero.

